Погода в Орле: последняя рабочая неделя сентября будет теплой

Сентябрь порадует орловцев теплом и солнцем Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле последняя рабочая неделя сентября выдастся теплой, по сообщениям метеорологов. Публикуем прогноз погоды на 21-27 сентября.

Как сообщает Росгидрометцентр, понедельник 21 сентября отметится сухой погодой и переменной облачностью. Воздух прогреется до +18 градусов, ветер западный 5 м/с, атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Во вторник 22 сентября облачно с прояснениями, без осадков. Термометры покажут +6 в ночное время и +22 днем. Ветер сохранит направление и скорость, давление на уровне 747 мм рт.ст.

В среду 23 сентября от +7 в ночные часы до +24 в светлое время суток. Переменная облачность, без дождя. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость 2 м/с. Давление на прежнем уровне.

В четверг 24 сентября +8...+24 на термометрах, облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Ветер юго-восточного направления, скорость 3 м/с, атмосферное давление 746 мм рт.ст.

В пятницу 25 сентября будет пасмурно, без дождя. Температура воздуха +9 ночью и +24 в дневное время. Ветер юго-восточный 4 м/с, давление понизится до 745 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, в выходные термометры также покажут выше 20 градусов со знаком плюс. В субботу 26 сентября небольшая облачность, без осадков, +11...+23 градуса. В воскресенье 27 сентября +13..+22, пасмурно, небольшой дождь.

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