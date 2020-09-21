В городе Ливны после реконструкции открылся центральный стадион

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

В городе Ливны Орловской области после реконструкции открылся стадион. В его ремонт вложили 40 миллионов рублей.

Велась работа по обновлению стадиона в рамках национального проекта "Демография". Теперь у ливенцев есть возможность играть в футбол на новом поле, упражняться и соревноваться на беговых дорожках, также появился здесь теннисный корт и баскетбольная площадка. Открывать стадион приехал губернатор Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- Футбольным матчем между командами города Ливен и Урицкого района запустили стадион в работу. Отмечу, что есть планы и на реконструкцию трибун, которые также будем реализовывать, - написал глава региона на своей официальной страничке Вконтакте.

Также в ходе визита в Ливны Андрей Евгеньевич проверил как идут работы по благоустройству сквера на Октябрьской улице: общественное пространство обновят, оборудуют спортивную и детскую площадки.