Орловец лишился своего велосипеда, оставив его у подъезда

Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области полицейские поймали угонщика велосипеда. Владелец "стального коня" оставил его у подъезда многоэтажки, и похититель позарился на чужой транспорт.

Инцидент произошел в поселке Нарышкино. Житель районного центра пришел с заявлением в полицию: пропал велосипед. Мужчина рассказал, что припарковал двухколесный транспорт у подъезда, при этом замком не пристегнул. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража" и взялись за розыск предполагаемого вора. Вскоре им удалось его вычислить.

- К краже оказался причастен житель областного центра - 31-летний гражданин. У него обнаружили и изъяли принадлежащий заявителю велосипед. В настоящее время орловец допрошен в качестве подозреваемого, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В полиции отмечают что кража стала возможной из-за беспечности владельца велосипеда. Правоохранители настоятельно рекомендуют орловцам не оставлять транспорт без присмотра, а если уж есть такая нужда, то не забывать пристегивать велосипед запорным устройством.