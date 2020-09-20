В обновленной библиотеке Пушкина в Орле появится 3-D принтер. Гости пушкинки смогут создавать объемные фигуры.

Напомним, свои двери первая в регионе модельная библиотека с современным дизайном распахнет 1 октября. Переезд пушкинки в новое здание и ее апгрейд стал возможен благодаря гранту, который библиотека выиграла летом прошлого года. Работа по переобустройству велась в рамках нацпроекта "Культура".

Помимо совершенно нового подхода к библиотечному пространству, пополнения фондов библиотеки, здесь также появится много интересного, в том числе возможность заняться 3-D печатью. Как рассказывают в пресс-службе администрации Орла, с помощью этого устройства гости Пушкинки смогут создавать собственные изделия и модели.