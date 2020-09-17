В Орловской области инвалид почти год не мог получить жизненно важное лекарство

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области инвалид в течение нескольких месяцев не мог получить жизненно важное лекарство. Дорогостоящим препаратом мужчину обеспечили только после вмешательства прокуратуры.

В надзорное ведомство с просьбой о помощи обратился житель Мценского района. У мужчина тяжелое заболевание и инвалидность первой группы, из-за этого ему необходимо принимать особые медикаменты: в конце 2019 года лекарство прописал врач. При этом стоимость препарата превышает 70 тысяч рублей. Однако весь 2020 год амчанин не получал лекарство, так как ему не выписали рецепты на их бесплатное получение.

- По указанным фактам в адрес главного врача Мценской центральной районной больницы прокурором внесено представление. В настоящее время лекарство больному выдано, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.