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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 17 сентября

Где заразились еще 48 человек и как в целом распространена болезнь по региону
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Данные оперативного штаба региона

Данные оперативного штаба региона

Еще 48 жителей Орловской области за сутки заболели коронавирусом. Оперативный штаб региона представил обновленную карту COVID-19. Где выявлены новые случаи заболевания?

Еще 22 человека заболели в Орле, 11 в Орловском районе, 5 в Ливенском, 3 в Урицком, 2 в Залегощенском, по одному человеку заболело в Мценском, Новодеревеньковском, Должанском, Малоархангельском, Троснянском районах.

В целом география такова: в Орле заболело 3886 человек, в Орловском районе 894, в Мценском 640, в Ливенском 513, в Урицком 287, в Болховском 219, в Дмитровском 139, в Новодеревеньковском 137, в Хотынецком 109.

Далее Кромской район - 97 заболевших, Свердловский и Покровский - по 90, Верховский - 87, Новосильский - 81, Малоархангельский - 75, Глазуновский - 71, Должанский и Залегощенский - по 69, Шаблыкинский - 68, Колпнянский - 62, Знаменский - 61, Троснянский - 46, Сосковский - 38, Краснозоренкский - 25, Корсаковский - 21.

Всего в регионе выявлено 7874 случая заражения коронавирусом.

А ЧТО У СОСЕДЕЙ?

Оперштаб рассказал, как обстоят дела у регионов-соседей Орловщины. Так, в Тульской области число заболевших превышает 9,7 тысяч, в Брянской 8,8 тыс., в Калужской 8,5 тыс. В Курской области меньше заболевших, чем в Орловской - 7,6 тыс., в Липецкой - 5,6 тыс.

Коронавирус в Орловской области