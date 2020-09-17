В Орле спасатели устроили танцы возле пожарной части

Повод станцевать есть! Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле сотрудники МЧС устроили танцы возле пожарной части. Для этого есть повод: тридцатилетие чрезвычайного ведомства.

Танцевальный флешмоб проходит по всей стране, эстафета дошла и до Орла. В орловский "танцевальный коллектив" вошли сотрудники пожарных частей города. Пришлось репетировать, и в итоге почти 50 человек приняли участие во флешмобе.

Танцевальный флешмоб дошел и до Орла Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Подготовка к флешмобу дала нечто большее. Люди из разных подразделений сдружились, у них появились общие интересы. Флешмоб открыл новые грани его участников. Даже не имея хореографического опыта, ребята очень старались и показали хороший результат, -поделилась с "Комсомолкой" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Так как танцевальное событие состоялось накануне праздника иконы "Неопалимая Купина", считающейся покровительницей пожарных, в завершении флешмоба его участники возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям Орловщины, чтобы почтить память тех, кто погиб при исполнении служебного долга.