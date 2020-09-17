Подозреваемого в убийстве поймали под Орлом, когда тот пытался покинуть регион

Под Орлом полицейские поймали подозреваемого в убийстве местного жителя. Он пытался скрыться из региона на попутке, но улизнуть от оперативников не удалось.

Сама кровавая история разыгралась в Орловском районе накануне. 16 сентября в полицию поступило заявление о том, что обнаружен труп пожилого мужчины с ножевыми ранениями. Опергруппа прибыла на место, в совершении расправы заподозрили 39-летнего жителя соседнего региона. Стали отрабатываться версии возможного местонахождения подозреваемого и способы, которыми он попытается покинуть область. В итоге нападавшего удалось поймать на объездной дороге Орла, когда тот действительно намеревался уехать подальше.

- В настоящее время данное лицо передано следственным органам Следственного Комитета России по Орловской области. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.