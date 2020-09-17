Почти пять тысяч орловских семей получили маткапитал на первенца

В правительстве области рассказали, какие меры поддержки предусмотрены для семей с детьми в регионе Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области материнский капитал на первенца в 2020 году получили почти 5 тысяч семей. Примерно столько же семей получают и ежемесячное пособие на малышей в возрасте до трех лет.

В целом по России право на такое пособие на первого ребенка имеет около 80% родителей. Это семьи, чей доход менее двух прожиточных минимумов на каждого родителя. В Орловской области получателей таких выплат 4705, по данным на 1 сентября 2020 года. Размер пособия в регионе - 10316 рублей.

- Наиболее востребованной мерой поддержки многодетных семей в Орловской области является региональный материнский (семейный) капитал, размер которого - один из самых высоких в ЦФО и в 2020 году составляет 133 113,62 рубля. В 2020 году им уже воспользовались 424 семьи на общую сумму 56,4 млн рублей, - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.