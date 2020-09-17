Названы средние зарплаты медиков в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле состоялось очередное заседание комитета по здравоохранению социальной политике и связям с общественными объединениями облсовета. Одним из вопросов, который обсудили парламентарии, стала оплата труда медиков в регионе.

О средних зарплатах врачей и медперсонала рассказала Светлана Жирова, замглавы орловского депздрава. Так, по данным Росстата за первое полугодие зарплата врачей составила в среднем 54 436 рублей (201,2% от уровня средней заработной платы по региону), среднего медицинского персонала - 29 572 рубля, младшего - 28 555 рублей. Также медики получают стимулирующие выплаты, они предусмотрены почти для четырех тысяч человек. Вже перечислено около полумиллиарда рублей.

- Таким образом, средняя заработная плата работников, получающих данные выплаты составила – 111 тысяч рублей для врачей, 60 тысяч рублей для среднего медицинского персонал и 34 тысячи рублей для младшего медицинского персонала, - цитирует Светлану Жирову пресс-служба Орловского областного совета.

Однако парламентарии отметили, что многие врачи жалуются на снижение зарплат. Как пояснила выступающая, это связано с приостановлением оказания платных услуг в больницах, а также снижением объемов медицинской помощи населению вне "красной зоны" и уменьшением денежного содержания у тех медработников, кто в силу возраста ушел на больничный.