В Орле ищут свидетелей ДТП с маленьким велосипедистом

Конфиденциальность свидетелям аварии гарантируют Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП, в котором покалечился пятилетний велосипедист. Ребенок переезжал дорогу и оказался под колесами кроссовера.

Авария произошла 29 августа на улице Зареченской. Примерно в 18 часов 35 минут 32-летний водитель ехал за рулем иномарки "Рено Каптюр" по двору 3-го корпуса 2-го дома указанной улицы. В этот же момент малыш на велосипеде стал пересекать дорогу, машина сбила его. Ребенок получил травмы, его положили в больницу.

- Просьба всех очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия связаться со следователем по телефону 8 (4862) 40-03-48, 89092272255. Конфиденциальность гарантирована, - обратились к возможным очевидцам происшествия в УМВД России по Орловской области.