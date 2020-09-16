Сколько владельцев оружия в Орловской области рассказали в Росгвардии Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Росгвардии рассказали, сколько жителей Орловской области владеет оружием. На руках у орловцев насчитываются тысячи единиц того или иного вида оружия.

По официальным данным, в регионе насчитывается 23 тысяч владельцев гражданского оружия. В основном это гладкоствольный огнестрел, который орловцы покупают для охоты или самообороны. Всего же насчитывается, официально, 37 тысяч единиц оружия. При этом владельцам огнестрела росгвардейцы регулярно наносят проверочные визиты. Порой вскрываются нарушения.

- В ходе проверок владельцев гражданского оружия росгвардейцы выявили 378 нарушений, по каждому из которых был составлен административный протокол. По результатам контрольных мероприятий у орловцев было аннулировано 86 лицензий и разрешений на право хранения (ношения) оружия. За несоблюдение действующего законодательства силовики изъяли более 180 единиц оружия и около 100 патронов, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.