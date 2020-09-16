Время цифровых возможностей

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Новая реальность заставила многих людей пересмотреть свои взгляды на современные цифровые технологии.

Высокоскоростной интернет, безлимитный доступ к мессенджерам и устойчивая связь – в современных реалиях без них сложно представить коммуникации с родственниками, друзьями и коллегами. Даже те, кто раньше не использовали весь функционал смартфона, ощутили острую потребность в цифровых сервисах. О том, как изменились привычки клиентов в период самоизоляции, рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

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