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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 16 сентября

Где заразилось еще 52 человека и как болезнь распространена по региону
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Данные оперативного штаба региона

Данные оперативного штаба региона

Еще 52 жителя Орловской области пополнили статистку зараженных коронавирусом 16 сентября. Оперштаб региона рассказал, где выявлены новые заболевшие и как в целом распространена инфекция по области.

Еще 28 человек заболело в городе Орле, 14 в Ливенском районе, 5 во Мценском районе, по одному в Орловском, Болховском, Верховском, Дмитровском, Кромском районах.

В целом же, за месяцы пандемии, больше всего людей заболело в областном центре - число заразившихся в Орле 3864 человека. На втором месте Орловский район - 883 заболевших, затем Мценский район - 639, Ливенский район - 508, Урицкий - 284, Болховский - 219, Дмитровский - 139, Новодеревеньковский - 136, Хотынецкий - 109.

Далее районы по выявленным заболевшим распределились следующим образом. Кромской - 97 заразившихся, Свердловский и Покровский - по 90, Верховский - 87, Новосильский - 81, Малоархангельский - 74, Глазуновский -71, Шаблыкинский и Должанский - по 68, Залегощенский - 67, Колпнянский - 62, Знаменский - 61, Троснянский - 45, Сосковский - 38, Краснозоренский - 25, Корсаковский - 21.

Всего в регионе 7826 заболевших, выздоровело 6225 человек.

Коронавирус в Орловской области