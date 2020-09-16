"Вахта Памяти" продолжится в Орловской области с 25 сентября

Осенний этап Всероссийской акции "Вахта Памяти-2020" в Орловской области начнется 25 сентября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области с 25 сентября продолжится "Вахта Памяти". Поисковики во время осеннего этапа будут работать на земле Болховского, Верховского, Дмитровского, Залегощенского, Мценского, Новодеревеньковского, Покровского и Троснянского районов региона.

Свои коррективы в проведение поисковых мероприятий в этом году внес коронавирус: на первые два этапа не приезжали поисковики из других регионов, раскопки вело около 300 орловских поисковиков. За время "вахты" удалось поднять останки более 230 бойцов и офицеров Красной армии, а также установить 15 имен, числившихся в списках без вести пропавших.

- За три года (с 2017 по 2020 ) поисковыми движениями в регионе проделана огромная работа. В 2017 году в акции на территории области приняли участие 1 402 человека из 21 субъекта Российской Федерации, найдены останки 653 бойцов Красной Армии, установлено 231 имя по книге захоронений и полевого передвижного госпиталя, 7 имен - по медальонам и личным вещам, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.