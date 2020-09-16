Полная реконструкция стадиона Ленина в Орле завершится в 2022 году

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Реконструкция стадиона им. Ленина в Орле полностью завершится в 2022 году. Соответствующий постановление подписал губернатор Андрей Клычков.

Средства на ремонт выделят из областного бюджета.

- Постановлением, в частности, запланированы областные бюджетные средства в 2020 году в сумме 2,120 млн рублей на проектные и изыскательские работы. Также предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 и 2022 годы, соответственно по 51,5 и 62,48 млн рублей на строительство навесов над восточной и западной трибунами, тепловых сетей к общественному туалету (завершение строительства), - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.