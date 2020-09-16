По каким адресам в Орле не будет горячей воды в ближайшие дни

По каким адресам в Орле не будет воды в ближайшие дни Фото: Архив "КП"

В администрации Орла рассказали, по каким адресам в городе не будет горячей воды в ближайшие дни. Временные неудобства придется претерпеть жителям нескольких улиц.

Так, до вечера 17 сентября горячее водоснабжение отключено по следующим адресам: Узловая, дома № 1, 2, 3; 6-й Орловской дивизии, дома № 11, 13, 15,17,19, 21, 23, 25, 27.

До вечера 25 сентября горячей воды не будет у жителей домов №14 на Солнцевской и №18 на Черепичной.

Кроме того, с 16 сентября и до вечера 17 сентября без горячей воды в кранах остались дома №8,10 и 12 по улице Блынского, а также школа №45. Ресурс должен вернуться после 17.00 завтрашнего дня.

С 16 сентбря и до вечера 17 сентября отключено горячее водоснабжение и в домах №2, 4 по Андрианова, №18 по Приборостроительной, №122-128 по Октябрьской.

До 18 сентября не будет ресурса и в домах №1 и 3 по Грузовой улице.