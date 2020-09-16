Коронавирус в Орловской области: число смертей достигло 120

В Орловской области зафиксировано 120 летальных исходов COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Орловской области количество скончавшихся пациентов с диагнозом коронавирус достигло 120 человек на 16 сентября. Сегодня, по данным федерального оперативного штаба, статистику пополнили еще 4 летальных исхода.

За последние три недели это наибольшее количество летальных исходов, зафиксированных за сутки. Согласно статистике, в период с 27 августа и по сегодняшний день в Орловской области ушли из жизни 16 человек с COVID-19.

Сколько человек заболело за сутки и суммарно, а также какое количество орловцев выписано за минувший день из больниц и в общей сложности читайте здесь.