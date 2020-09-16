В Орловской области ожидается аномально жаркая погода и грозы

На Орловскую область надвигаются ливни с грозами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На Орловскую область надвигаются ливни с грозами. В региональном МЧС предупредили: в ближайшие сутки в регионе ожидается непогода.

Как сообщает орловский гидрометцентр, 16 и 17 сентября на Орловщине облачность будет переменной, ночью дождь пройдет лишь местами, а вот днем в четверг пройдут дожди, кратковременные, местами ливни с грозой. Кроме того ожидается сильный ветер, скорость его составит 8-13 метров в секунду, а при грозе и все 17-22 метра в секунду. При этом будет достаточно тепло: в ночное время +7...+12 градусов, а днем +23...+28.

В МЧС России по Орловской области жителей региона просят быть бдительными и соблюдать правила безопасности в непогоду.