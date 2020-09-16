Под Орлом продавцы отпускали алкоголь и энергетики подросткам

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Под Орлом продавцы отпускали алкоголь и энергетики несовершеннолетним покупателям. Теперь нерадивым сотрудникам магазинам придется раскошелиться на оплату штрафов.

Рейд по торговым точкам Кромского района провели полицейские вместе с общественниками из ОНФ. Не везде, как выяснилось, работники торговли соблюдают законодательство. В двух точках подросткам отпустили спиртное, а еще в одной энергетический напиток, что также является противозаконным: в Орловской области продажа энергетиков детям запрещана.

- Мы выступаем против продажи алкогольной продукции гражданам, не достигшим совершеннолетнего возраста. Подрастающему поколению необходимо больше времени уделять здоровому образу жизни, заниматься спортом, - прокомментировал Владимир Филонов, руководитель ОНФ в Орловской области.