В Орле спасатели вытащили собаку из люка и сняли кота с балкона

В Орле спасатели вновь помогли оказавшимся в беде четвероногим Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле спасатели вновь помогли оказавшимся в беде четвероногим. За выходные в МЧС поступило несколько вызовов с просьбой вызволить животных из трудных ситуаций.

Так, в субботу на улице Розы Люксембург собака оказалась в люке. Неравнодушные очевидцы вызвали подмогу. Прибывшие на место спасатели высвободили пса из западни.

На следующий день в МЧС позвонила владелица кота. Как оказалось, пушистик вылез на перекладину балкона на третьем этаже и не мог самостоятельно забраться обратно к квартиру. На место прибыли спасатели и кинолог, они сняли кота с балкона и вернули напуганное животное хозяйке.

В тот же день вызволили сотрудники МЧС нескольких щенков, упавших в яму заброшенного подвала на улице Русанова. Писк малышей не оставил равнодушными прохожих, а спасатели достали щенят из ловушки.

- Самый важный вывод, который должен сделать каждый из нас – не оставайтесь равнодушными наблюдателями чьей-то беды и окажите помощь сами, если оказались рядом! - обращаются к орловцам в ГУ МЧС России региона.