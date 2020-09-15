В Орловской области несколько классов в школах распущено на карантин

В Орловской области несколько школьных классов распущены на карантин Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области несколько классов в школах закрыты на карантин. Такая мера разобщения детей связана с заболеваемостью гриппом.

Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков накануне, 14 сентября, во время очередного прямого эфира в социальных сетях. Губернатор подчеркнул, что отстранение детей по классам от учебы никак не связано с коронавирусной инфекцией.

- Дал поручение профильным подразделениям, чтобы шла информация, чтобы люди были проинформированы, где какое заражение. По детям сейчас стараемся быть максимально внимательными, - отметил Андрей Евгеньевич.

Внутри школ региона на сегодняшний день случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировано.