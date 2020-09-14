На Карачевском шоссе в Орле поставят новые фонари

Выполнение работы займет полтора месяца Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на Карачевском шоссе поставят новые фонари. По планам, здесь появится почти полсотни световых опор.

Фонари - 47 штук - установят на участке от улицы Мостовой до выезда из города, займутся этим энергетики из "Орелоблэнерго". Обойдется работа в 2 миллиона 229 тысяч рублей.

- Восстановление освещения включает в себя монтаж 47 опор и 47 светильников, 1000 метров провода и щита наружного освещения.Также будет произведена обрезка деревьев, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

Выполнение работы займет полтора месяца.