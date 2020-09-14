Девушку с травмами увезли в больницу
Фото: Архив "КП"
В Орловской области мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Девушку с травмами увезли в больницу.
Авария произошла накануне, 13 сентября, в городе Малоархангельске. Глубокой ночью, в четвертом часу, неустановленный водитель на неустановленном мотоцикле, протаранил 24-летнюю девушку-пешехода, переходившую проезжую часть по зебре. Лихач решил не оказывать помощь и не дожидаться сотрудников ГИБДД, а просто поехал дальше.
- В результате ДТП пешеход получила травмы, доставлена в Малоархангельскую центральную районную больницу, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В выходные еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло в другом районном центре Орловщины, городе Дмитровске. Несовершеннолетний водитель на "Минске" протаранил легковушку.