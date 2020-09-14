Под Орлом при пожаре в квартире погибла женщина

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области при пожаре в квартире погибла женщина. ЧП с трагическими последствиями произошло в Глазуновском районе.

Пожар разбушевался в ночь с пятницы на субботу. Спасателям сигнал о возгорании поступил в начале второго: полыхало жилище в поселке Техникумовский. Спасатели сразу двух пожарных частей прибыли на место происшествия. Как оказалось, огнем охвачены две квартиры и пристроенная к одной из них деревянная веранда.

На месте происшествия пожарные обнаружили погибшую 68-летнюю женщину.

- Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки на веранде, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.