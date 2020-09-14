В Орле "Форд" сбил маленького велосипедиста во дворе

Авария произошла на дворовой территории Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Очередное ДТП с участием двухколесного транспорта произошло в Орле. Под колесами автомобиля оказался маленький велосипедист.

Авария произошла в прошедшую субботу, 12 сентября. Вечером, около шести часов, 59-летний водитель ехал за рулем автомобиля "Форд" по дворовой территории 11-го дома на улице Кузнецова. В этот же момент девятилетний мальчик на велосипеде хотел пересечь дорогу. Он выехал из-за припаркованного автомобиля и очутился под колесами. К счастью, трагедией авария не обернулась.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, отпущен, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За выходные полицейские зафиксировали на дорогах Орловской области 44 дорожно-транспортных происшествия, 9 их которых с пострадавшими.