Перед судом представит орловец, убивший соседа и его мать Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстанет житель Кромского района, обвиняемый в убийстве соседа и его матери. Кровавое происшествие случилось в ноябре 2019 года.

Тогда оперативники задержали мужчину по подозрению в убийстве. Как выяснило следствие, задержанный повздорил с соседом. Спор перерос в жестокую расправу: орловец схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Мать бедняги попыталась защитить сына, но нападавший был непреклонен. Побоявшись расправы, он прикончил и женщину. В своей жестокости он оказался тверд: увидел, что сосед еще жив и нанес тому еще несколько ударов. И мужчина, и женщина от ран скончались. Орловец вывез тела и спрятал. Однако расплачиваться за совершенное все же придется: прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о жестоком убийстве.

- После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Орловский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.