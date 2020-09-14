В Орле несколько домов, офисное здание и детская поликлиника остались без воды

Временные неудобства связаны с проведением плановых работ Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле без холодной воды до вечера остались несколько домов, офисное здание и детская поликлиника. До вечера 14 сентября приостановлена подача водоснабжения в часть зданий Заводского района города.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Орелводоканала", с 9.00 воду отключили по следующим адресам: Соляной переулок дома № 12, 14; проезд Связистов, 1 и 10; улица Панчука, 13; улица Комсомольская, 66 (офисное здание), улица Карачевская, 41а (детская поликлиника №1).

Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на Карачевской улице.

По планам, вода вернется в дома после 16 часов.