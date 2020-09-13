В Орле суд заключил под стражу полицейского, сливавшего информацию за деньги

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В Орле суд избрал меру пресечения для полицейского, обвиняемого в сливе информации за деньги. Как и ходатайствовало следствие, правосудие заключило сотрудника Мценского отдела ОВД под стражу.

Как уже рассказывала "КП" читателям, одного из сотрудников поймали на злоупотреблении должностными полномочиями.

- Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2020 год должностное лицо из числа сотрудников МО МВД России "Мценский", используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, получало информацию о транспортных средствах из базы данных, предназначенной для служебного пользования и передавало указанную информацию третьим лицам за денежное вознаграждение, - рассказали "КП" в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас продолжается расследование. Проверка проводится и в регуправлении МВД.

- Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт ответственность в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители, - прокомментировали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.