В Орловской области появились три новых спортзала для занятий Самбо

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области открылись три новых спортивных зала, предназначенных для занятий самбо. Один из них - в самом городе Орле, другой в Орловском районе, третий в Глазуновском районе.

В Орле спортзал появился на базе гимназии №19, также на базе Орловского технического колледжа в поселке Стрелецком, и в Глазуновском сельскохозяйственном техникуме. Открытие спортивных залов прошло в праздничной атмосфере, с участием почетных гостей.

- Самбо – не только вид единоборства, это стройная система воспитания, которая формирует лучшие морально-волевые качества у наших ребят, помогает патриотическому воспитанию молодежи, способствует укреплению у подрастающего поколения чувства гордости за наш исконно русский вид спорта, который получил заслуженное признание во всем мире, - обратился к присутствующим губернатор Андрей Клычков.

После торжественного открытия состоялись показательные выступления самбистов.