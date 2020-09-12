На подъезде к Орлу ранним утром произошло трагическое ДТП

Два легковых автомобиля столкнулись ранним утром в районе Знаменки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ранним утром субботы 12 сентября на подъезде к Орлу произошло ДТП с трагическими последствиями. В районе поселка Знаменка, на трассе М-2 "Крым", на скорости столкнулись два легковых автомобиля.

Авария случилась примерно в половине четвертого. Дорогу не поделили отечественная легковушка "Лада" и иномарка "БМВ". Удар был такой силы, что автомобили буквально превратились в смятые жестянки. Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, за рулем "БМВ" находился 23-летний молодой человек, за рулем "Лады" - мужчина 49 лет.

Водитель отечественного авто погиб, водителя иномарки спасателям пришлось деблокировать. На скорой его увезли в больницу.

На месте работали спасатели и полицейские Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На месте работали сотрудники ГИБДД, в настоящее время они устанавливают всю картину произошедшего.

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