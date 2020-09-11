С начала года в Орле под колесами машин пострадали 13 детей

Полицейские помогают школьникам адаптироваться на дорогах Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле с начала этого года произошло 78 ДТП, в которых под колесами автомобилей очутились пешеходы. В этих авариях пострадали 13 детей.

Чтобы снизить число аварий с участием несовершеннолетних, в начале учебного года у школ вахту несут полицейские. Сотрудники ГИБДД дежурят рядом с пешеходными переходами первую декаду сентября.

- Полицейские помогают адаптироваться детям на проезжей части в условиях плотного дорожного трафика. Также присутствие сотрудников органов внутренних дел дополнительно дисциплинирует водителей транспортных средств, отвыкших от большого количества пешеходов вблизи образовательных учреждений, - рассказывают в УГИБДД УМВД России по Орловской области.