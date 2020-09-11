Орловскому театру Тургенева выделили деньги на пожарную безопасность

Орловскому театру Тургенева выделили дополнительные средства на пожарную безопасность. За 1,7 миллиона рублей будут проведены профилактические работы.

Средства выделены из бюджета Орловской области.

- Средства направляются на проведение на объекте профилактических ремонтных работ тамбур-шлюзов, системы автоматической пожарной сигнализации, системы управления дымоудаления и вентиляционными установками, монтаж источников бесперебойного питания и управление аварийным освещением, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.