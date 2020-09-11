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Орловскому театру Тургенева выделили деньги на пожарную безопасность

За 1,7 миллиона рублей будет проведен ремонт и профилактические работы
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловскому театру Тургенева выделили дополнительные средства на пожарную безопасность. За 1,7 миллиона рублей будут проведены профилактические работы.

Средства выделены из бюджета Орловской области.

- Средства направляются на проведение на объекте профилактических ремонтных работ тамбур-шлюзов, системы автоматической пожарной сигнализации, системы управления дымоудаления и вентиляционными установками, монтаж источников бесперебойного питания и управление аварийным освещением, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.