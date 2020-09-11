Орловчанке пришлось через суд добиваться выплат на первенца
Фото: Ольга СУПОНЕВА
В Орле матери пришлось добиваться выплат на первенца через суд. Центр соцзащиты неправильно посчитал средний доход семьи, из-за чего ребенок остался без пособия.
Не получил положенную выплату орловчанка решила написать заявление в прокуратуру.
- В установлении соответствующей выплаты ей было отказано в связи с превышением, по мнению учреждения, размера среднедушевого дохода семьи 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. Установлено, что расчет размера среднедушевого дохода семьи учреждением произведен неверно, в выплате отказано неправомерно, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Надзорное ведомство направило иск в суд, с тем, чтобы права матери были восстановлены и выплаты на малыша начислены. Иск суд удовлетворил.
Пока что судебное решение в силу не вступило.