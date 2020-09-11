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Орловчанке пришлось через суд добиваться выплат на первенца

Центр соцзащиты неправильно посчитал средний доход семьи
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловчанке пришлось через суд добиваться выплат на первенца

Орловчанке пришлось через суд добиваться выплат на первенца

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле матери пришлось добиваться выплат на первенца через суд. Центр соцзащиты неправильно посчитал средний доход семьи, из-за чего ребенок остался без пособия.

Не получил положенную выплату орловчанка решила написать заявление в прокуратуру.

- В установлении соответствующей выплаты ей было отказано в связи с превышением, по мнению учреждения, размера среднедушевого дохода семьи 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. Установлено, что расчет размера среднедушевого дохода семьи учреждением произведен неверно, в выплате отказано неправомерно, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Надзорное ведомство направило иск в суд, с тем, чтобы права матери были восстановлены и выплаты на малыша начислены. Иск суд удовлетворил.

Пока что судебное решение в силу не вступило.