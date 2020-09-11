Погода на выходных в Орле: сентябрь обещает побаловать солнцем

Сентябрь обещает побаловать орловцев солнцем Фото: Ольга СУПОНЕВА

В выходные осень обещает побаловать жителей Орловской области теплом и солнцем. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 12 и 13 сентября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 12 числа ожидается небольшая облачность, дождя не предвидится. В ночное время довольно прохладно: всего 5 градусов выше нуля. Зато днем воздух прогреется до +19. Ветер западный, скорость его всего 1 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В воскресенье 13 сентября вновь небольшая облачность и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +6 градусов, в светлое время суток температура воздуха достигнет +22 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость 5 м/с. Атмосферное давление на уровне 749 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, следующая неделя в Орле также будет достаточно теплой и солнечной. Осенних заморозков в настоящее время не предвидится.

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