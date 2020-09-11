В Орловской области установят передвижные прививочные пункты

Прививку от гриппа можно будет сделать не только в поликлинике. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области развернут передвижные прививочные пункты. В них жители региона смогут получить вакцину от гриппа.

Об этом сообщили руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга с журналистами, который состоялся накануне. По слова главы депздрава, пока что идет согласование с Роспотребнадзором на развертывание передвижных прививочных пунктов. Также Иван Залогин отметил, что все больше орловцев проявляет желание сделать прививку от гриппа, связано это с непростой эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

Напомним, прививочная кампания против гриппа стартовала в регионе на прошлой неделе. По данным на начало недели, прививки от болезни сделало более 3,7 тыс. человек. Вакцинировался и губернатор области.