Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 11 сентября

Данные оперштаба Орловской области

Еще о 50 подтвержденных случаях заражения коронавирусом среди жителей Орловской области стало известно 11 сентября. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения заболевания по городам и районам.

Наибольшее число заразившихся за сутки выявлено в городе Орле - 29 человек. Еще 5 заболевших - жители Орловского района, 3 подхватили коронавирус в Колпнянском районе, по 2 человека заразились во Мценском районе, Должанском, Урицком, Болховском районах и городе Ливны, по одному в Краснозоренском, Верховском, Сосковском районах.

В целом коронавирусная инфекция распространена по региону так. Наибольшее число случаев заболевания подтверждено в областной столице: за все время в Орле заболело 3720 человек. На втором месте Орловский район - 862 заразившихся, далее Мценский район - 625, Ливны и район - 472, Урицкий район - 281, Болховский - 210, Дмитровский - 137, Новодеревеньковский - 136.

Районы, в которых заболело менее сотни человек: Кромской - 94, Свердловский - 88, Покровский - 86, Верховский - 85, Новосильский - 81, Малоархангельский - 74, Глазуновский - 68, Шаблыкинский - 68, Должанский - 66, Залегощенский - 63, Знаменский - 61, Колпнянский - 59, Троснянский - 45, Сосковский - 37, Краснозоренвский - 24, Корсаковский - 21.