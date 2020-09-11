Орловчанка украла деньги у пенсионера

В Орловской области женщина украла деньги у пенсионера Фото: Архив "КП"

В Орловской области женщина украла деньги у пенсионера. Пожилой мужчина не досчитался 15 тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию.

Как рассказал житель деревни Горностаевка Ливенского района оперативникам, указанная сумма лежала в шкафчике у него дома. Под подозрение попала живущая по соседству 31-летняя женщина: она как раз заходила в гости к пенсионеру накануне обнаружения пропажи. Полицейские стали отрабатывать эту версию.

- В беседе с полицейскими женщина не стала отрицать свою причастность к данному преступлению. В настоящее время похищенное изъято. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.