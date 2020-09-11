Глава Орловщины Андрей Клычков сделал прививку от гриппа

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в числе первых сделал прививку от гриппа. В регионе стартовала и продолжается сезонная вакцинация.

Прививку Клычков сделал прямо в своем кабинете. Такую же вакцину, под названием ФЛЮ-М, поставили и во все больницы области. Прививка помогает защититься от негативных последствий гриппа.

- Как известно, заболеваемость ОРВИ наиболее высока в осенне-зимний период, потому именно сейчас так актуален вопрос своевременной профилактики. В этом году ситуация осложняется из-за пандемии коронавируса. Как утверждают специалисты, сочетание инфекции гриппа и COVID-19 может вызвать тяжелое течение болезни, привести к осложнениям, - отметил глава региона.

Что касается вакцины от коронавируса, то она должна поступить в Орловскую область в ноябре-декабре.