В Орле 19-летний рецидивист разобрал и продал на запчасти чужую машину

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В Орле 19-летний рецидивист разобрал и продал на запчасти чужой автомобиль. Юноше вновь грозят проблемы с законом.

В полицию обратился владелец отечественной "Девятки". Он рассказал, что машину парковал близ своего дома на Комсомольской улице и в один день не обнаружил своего транспорта. Полицейские возбудили уголовное дело о краже со значительным ущербом и взялись за поиски предполагаемого вора. Под подозрение попал молодой горожанин, ранее судимый.

- В беседе с полицейскими молодой человек признался в совершении данного противоправного деяния. Оперативники установили, что злоумышленник механическим путем вскрыл автомобиль, перегнал его, разукомплектовал и впоследствии реализовал третьим лицам. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дожидаться суда юноша будет под подпиской о невыезде.