В Новодеревеньковском районе отремонтируют дорогу за 57 миллионов рублей

Протяженность дороги, на которой в скором времени появится новое покрытие, чуть более семи с половиной километров Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Новодеревеньковском районе почти 57 миллионов рублей вложат в ремонт дороги. Речь идет об участке «Орел – Ефремов» – Косарево, губернатор Андрей Клычков уже подписал смету.

Протяженность дороги, на которой в скором времени появится новое покрытие, чуть более семи с половиной километров. По уровню цен сегодняшнего дня ремонт обойдется в 56 миллионов 800 тысяч рублей.

- Сметная документация утверждена на основании положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости Управления государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области, - поясняет пресс-служба Правительства Орловской области.