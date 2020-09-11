Под Орлом из-за полыхающего гаража чуть не сгорели два жилых дома

Всего за минувший день в Орловской области спасатели выезжали на тушение пожаров 8 раз Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области жилые дома едва не загорелись из-за полыхающих хозяйственных строений. С пламенем пожарные боролись в Свердловском районе.

ЧП случилось накануне, в четверг 10 сентября. Очевидцы позвонили в пожарную службу в начале второго часа дня, спасатели приехали на место, в деревню Гостиново. Как оказалось, огонь охватил гараж и сарай. Была угроза того, что пламя перебросится на находящиеся рядом жилые дома.

- В результате пожара строения сгорели. От огня спасены два жилых дома. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В происшествии никто не пострадал. Всего за минувший день в Орловской области спасатели выезжали на тушение пожаров 8 раз.