Часть Железнодорожного района Орла останется без света 20 сентября

В Орле 20 сентября Железнодорожный район останется без света Фото: Ольга СУПОНЕВА

В городе Орле на следующей неделе без электроэнергии на день останутся жители Железнодорожного района. 20 сентября будет отключено электроснабжение на нескольких улиц, публикуем список адресов.

С 9.00 утра и до 16.30 дня электроэнергии не будет в домах №88-130 по Тульской улице, №44-101 по Гвардейской, №5-11 по Деревоотделочной, а также в доме №41 по Южному переулку (здесь расположен автосервис и мойка).

С 14.00 до 17.00 свет отключат по следующим адресам: Медведевский тупик дома №1-14, улица Ляшко дома №97-108, Студенческая,1-38, Холмистый переулок №2-11 по улице 5 Августа, в домах №27-81, а также улица Пугачева, дома №88-106.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Орелэнерго", неудобства связаны с плановыми работами, проводимыми энергетиками.