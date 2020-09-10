У орловской пенсионерки телефонные мошенники украли 460 тысяч рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области пожилая женщина стала жертвой мошенников. Телефонные аферисты выманили у пенсионерки 460 тысяч рублей.

У жительницы Хотынецкого района зазвонил телефон. На том конце провода представились: служба безопасности банка, по счету зафиксирована подозрительная транзакция. Схема эта не новая, однако женщина поверила собеседнику. Лже-сотрудник банка убедил ее, что необходисо перевести средства на "резервный счет". Пенсионерка так и сделала: собственными руками сняла деньги, а после в течение нескольких дней перечислила их мошенникам.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

К сожалению, этот случай на Орловщине далеко не первый. Как не стать жертвой мошенников читайте здесь.