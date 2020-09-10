В Орле появится возможность отслеживать троллейбусы и трамваи онлайн

За движением троллейбусов уже можно проследить онлайн, в скором времени к ГЛОНАСС присоединят и трамваи Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле отследить в реальном времени местонахождение троллейбусов и трамваев будет можно в режиме онлайн. Городской электротранспорт подключат к системе ГЛОНАСС.

Троллейбусы уже появились на сайте, позволяющим отслеживать транспорт, а также в приложении "Умный транспорт".

- Цифровизация давно проникла во все сферы нашей жизни. Но мне часто кажется, что наше предприятие держится особняком от современных технологий. Одна из сложнейших задач – модернизировать ТТП в этом ключе. Нам нужно идти в ногу со временем, соответствовать запросам пассажиров и заботиться об их комфорте. И мы будем стараться, - рассказал Андрей Митин, генеральный директор МУП "ТТП".

В ближайшее время появится возможность отслеживать и трамваи.