Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 10 сентября

Данные регионального оперштаба

Еще 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Орловской области на 10 сентября 2020 года. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения болезни по городам и районам Орловщины.

За сутки наибольшее число случаев заражения подтверждено среди жителей Орла - заболело коронавирусом 29 человек. Еще 9 заболевших выявлено в Ливенском районе, 6 Орловском, по 2 во Мценском и Колпнянском, также заболел 1 житель Дмитровского района.

Суммарно, за месяцы пандемии, картина сложилась такая. Количество заболевших в городе Орле - 3691 человек, в Орловском районе - 857, в Мценском - 623, в Ливенском - 470, в Урицком - 279, в Болховском - 208, в Дмитровском - 137, в Новодеревеньковском - 136.

Районы, в которых выявлено меньше сотни зараженных: Кромской - 94, Свердловский - 88, Покровский - 86, Верховский - 84, Новосильский - 81, Малоархангельский - 74, Глазуновский - 71, Шаблыкинский - 68, Должанский - 64, Залегощенский - 63, Знаменский - 61, Колпнянский - 56, Троснянский - 45, Сосковский - 36, Краснозоренский - 23, Корсаковский - 21.

Всего в регионе заболело 7525 человек, выздоровело 5988.