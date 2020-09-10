Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле рассекретили гаражную нарколабораторию. В поле зрения ФСБ попал 31-летний орловец по подозрению в распространении крупных партий запрещенных веществ. Как оказалось, изготавливать наркотики он собирался сам.

Полицейские вместе со спецназом задержали мужчину. В гараже, который он арендовал специально для обустройства лаборатории, было обнаружено полторы тонны прекурсоров для изготовления наркотиков, а также необходимое оборудование. Также изъят почти килограмм уже готовой "синтетики".

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Часть партии полицейские изъяли из оборота - в тайник орловец поместил 50 граммов методона. Теперь наркодельцу грозит оказаться на скамье подсудимых, а в перспективе - колония.

- В отношении данного гражданина Следственной частью СУ УМВД России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мужчина арестован.