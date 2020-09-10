Долгострой на Раздольной в Орле готов к вводу в эксплуатацию

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В Орле завершены работы по возведению долгостроя на Раздольной. Дом №11 по улице Раздольной готов к вводу в эксплуатацию.

Своих квартир в многоэтажке долгие годы не могли дождаться 56 жильцов. В прошлом, 2019 году, компания-застройщик была признана банкротом. Правительство области взялось за разрешение ситуации, дом выкупила организация ООО "РП-Строй", стройка вновь ожила в июне прошлого года. Сегодня глава региона Андрей Клычков сообщил о том, что дом готов к сдаче.

- Вчера, 9 сентября, управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, мы выполнили взятые на себя обязательства, а самое главное – защитили права людей, - отметил губернатор в ходе сегодняшнего видеосовещания с главами муниципальных образований.

В скором времени ключи от квартир будут переданы собственникам.