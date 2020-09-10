На трассе под Орлом "Рено Логан" очутился в кювете

ДТП с пострадавшими произошло на трассе в Орловской области. В кювете очутилась легковая иномарка "Рено Логан", травмы получили пассажиры автомобиля.

Авария случилась накануне вечером, в девятом часу. 34-летний водитель с пассажирами ехал по дороге "Глазуновка-Тросна-Богородское-Кромы". В какой - то момент мужчина потерял контроль над ситуацией, не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет.

- В результате ДТП пассажир находившийся на переднем пассажирском сиденье справа, 61 - летний мужчина, и пассажир находившийся на заднем сиденье слева, мужчина 33-х лет, получили телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.