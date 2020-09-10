Мобильный "Кванториум" приехал в Орловский район

Фото: Андрей САСИН

Мобильный технопарк "Кванториум" представили школьникам Орловского района. С новинкой познакомились ребята пригорода Орла - поселка Знаменка.

Технопарк, созданный орловским предприятием на базе автомобиля "Камаз", вместил в себя множество возможностей для обучения ребят новому. Это и 3D-печать, и промышленный дизайн, и робототехника, и проектирование беспилотников. Дети не просто смогут сами создавать новое, но и в дальнейшем их проекты могут быть внедрены в реальную практику на благо региона.

- Обучение на базе мобильного "Кванториума" будет реализовываться в агломерациях. В первый год − в шести агломерациях (Урицкий, Мценский, Свердловский, Ливенский, Залегощенский и Кромской районы), в 2021 году мобильные кванториумы охватят все муниципальные образования Орловской области, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

"Кванториум" поможет сделать более доступным образование для школьников из сельской местности и небольших населенных пунктов.